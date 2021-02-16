Лидер культовой российской рок-группы «Крематорий» объявлен угрозой для Украины

Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, лидера российской рок-группы «Крематорий» Армена Григоряна. Как следует из информации, размещенной на сайте министерства, его имя внесли в список во вторник, 16 февраля.

По данным Википедии, Григорян считается одним из «отцов» русского рока, а «Крематорий» стоит по вкладу в развитие рок-музыки в России в одном ряду с другими «доперестроечными» командами. В песнях музыканта пересекаются реальный и потусторонний миры, а особое внимание уделено теме жизни после смерти.

К самым известным хитам группы «Крематорий» относятся такие песни, как «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Маленькая девочка», «Сексуальная кошка», «Крематорий», «Лепрозорий», «Таня», «Клубника со льдом», «Аутсайдер», «Хабибулин», «Кондратий», «Последний шанс», «Три источника», «Катманду», «Амстердам» и др.

Ранее в санкционный список украинского Минкульта попали пятеро участников российского «Хора Турецкого».



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