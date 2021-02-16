27.77 / 28.00 33.50 / 33.90
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лидер культовой российской рок-группы «Крематорий» объявлен угрозой для Украины

20:53 16 февраля 2021
Армен Григорян

Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, лидера российской рок-группы «Крематорий» Армена Григоряна. Как следует из информации, размещенной на сайте министерства, его имя внесли в список во вторник, 16 февраля.

По данным Википедии, Григорян считается одним из «отцов» русского рока, а «Крематорий» стоит по вкладу в развитие рок-музыки в России в одном ряду с другими «доперестроечными» командами. В песнях музыканта пересекаются реальный и потусторонний миры, а особое внимание уделено теме жизни после смерти.

К самым известным хитам группы «Крематорий» относятся такие песни, как «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Маленькая девочка», «Сексуальная кошка», «Крематорий», «Лепрозорий», «Таня», «Клубника со льдом», «Аутсайдер», «Хабибулин», «Кондратий», «Последний шанс», «Три источника», «Катманду», «Амстердам» и др.

Ранее в санкционный список украинского Минкульта попали пятеро участников российского «Хора Турецкого».

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дмитрий Гордон

И про жену с сыном? Олег Винник рассказал Гордону «всё»

Меган Маркл и принц Гарри

Последняя капля: Елизавета II лишит принца Гарри и Меган Маркл всех остававшихся у них королевских патронатов

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Олег Винник

Намекнул на Зеленского и Вакарчука? Олег Винник посоветовал умирать недостойным политикам

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер