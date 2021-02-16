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Украина

«Прячущийся» от НАБУ судья Вовк вдруг объявился и сделал заявление

20:00 16 февраля 2021
Павел Вовк

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк, безуспешно разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник, 16 февраля, заявил в своем Facebook, что находился на рабочем месте.

«Сегодня, оказывается, меня тоже кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграм-каналов, пропагандирующих „работу“ НАБУ. При этом я на рабочем месте и ни в какие прятки не играю. Но, очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки», — написал Вовк.

Глава ОАСК также дал негативную оценку работе антикоррупционных органов Украины.

Напомним, ранее детективы НАБУ совершили еще одну неудачную попытку выполнить предписание Высшего антикоррупционного суда о принудительном приводе Павла Вовка — его не застали ни дома, ни на работе.

Фото из Facebook Павла Вовка

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