Цифровые документы украинцев приравняли к «бумажным»

Верховная Рада Украины приравняла цифровые документы украинцев в приложении «Дія» к бумажным их аналогам. Соответствующие изменения в законе о дорожном движении были проголосованы депутатами во вторник, 16 декабря.

Таким образом, водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

В Министерстве цифровой трансформации уточнили, что ранее юридический статус этих документов определялся постановлением Кабинета Министров.

В свою очередь министр Михаил Федоров в своем Facebook напомнил, что водительские документы появились в смартфоне год назад (до этого подобный ресурс внедрили только три европейских государства).

«Поздравляю украинских водителей — никаких поводов волноваться из-за забытых прав дома», — написал он.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Напомним, 16 февраля Рада также приняла закон о повышении штрафов для безответственных водителей.

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