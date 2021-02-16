Расплакавшаяся в суде Штепа рассказала о пребывании в плену боевиков

Обвиняемая в сепаратизме и пособничеству терроризму бывший мэр Славянска Неля Штепа отвергла все инкриминируемые ей преступления и назвала себя «настоящим патриотом, единственной женщиной, которая боролась за то, чтобы не было войны». Как сообщает Интерфакс-Украина, такое заявление она сделала на заседании Орджоникидзевского районного суда Харькова 16 февраля.

По ее словам, дать интервью российским СМИ с одобрением аннексии Крыма, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года ее вынудили захватившие город боевики Игоря Гиркина, которые ее избивали и угрожали расстрелять ее семью.

«Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня», — сказала Штепа, расплакавшись.

Она также заявила, что до своего пленения информировала о «сложной ситуации в городе» и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой областной администрации Сергеем Тарутой.

Отметим, что дело в отношении бывшего мэра рассматривается судом уже в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первый суд по ее делу состоялся в ноябре того же года, однако тогда коллегия судей решила направить производство в апелляционный суд. По решению последнего дело направлялось на рассмотрение в четыре районных суда Харькова, однако ни один из них не решился вынести приговор. В последний — Орджоникидзевский — суд дело попало 6 марта 2018 года. В январе 2021 года этот суд отправил ее под домашний арест.



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