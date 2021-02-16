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Украина

«Неуловимый» судья Вовк снова сбежал от детективов НАБУ

16:40 16 февраля 2021
Павел Вовк

Неудачной оказалась и вторая попытка детективов НАБУ доставить в Высший антикоррупционный суд главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Центр противодействия коррупции.

НАБУ должно было осуществить принудительный привод судьи Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему залога в размере 3 млн грн.

Детективы выехали по всем известным адресам возможного проживания или пребывания Вовка, но не нашли его. Судья пребывает в отпуске, поэтому отсутствует также по месту работы в ОАСК.

Прокурор САП Олег Макар уже заявил ходатайство о третьем принудительном приводе Вовка, на что судья дал согласие. Следующее заседание назначено на четверг, 18 февраля.

Напомним, что на празднике у экс-нардепа Сергея Кивалова заметили судью Павла Вовка в компании главы Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич.

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