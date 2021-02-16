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Украина

Оскандалившиеся боевики срочно демонтировали изображение с бойцом ВСУ в Дебальцево

16:13 16 февраля 2021
Боец ВСУ в Дебальцево

В оккупированном Дебальцево, где поставили памятник боевикам «ДНР», убрали центральную плиту, на которой было нанесено изображение бойца Вооруженны Сил Украины, стоящего у здания городского вокзала.

Об этом в Twitter пишет блогер «Necro Mancer», показывающий в соцсетях, как теперь выглядит конструкция.

Напомним, что журналист Денис Казанский сообщил, что за основу изображения была взята фотография, которую сделал экс-нардеп Мустафа Найем. Кстати, автор подтвердил, что фото было сделано им в Дебальцево — Найем в то время был в городе вместе с журналистом, а ныне нардепом Сергеем Рахманиным.

Фото Мустафы Найема.

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