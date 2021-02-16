СБУ объявила подозрение Шарию: что инкриминируют скандальному блогеру
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления блогеру Анатолию Шарию, который, в соответствии с материалами следствия, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере, причем действовал в интересах и по заказу иностранных структур.
Как сообщает пресс-служба СБУ, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины — часть 1 статьи 111 («Государственная измена») и часть 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).
Из заявления спецслужбы следует, что Шарий вел свою противоправную деятельность с 2012 года,
Распространяемую таким образом информацию Шария активно использовали пропагандистские росСМИ —
«Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария», — говорится в заявлении украинской спецслужбы.
Напомним, ранее в Украине лишили лицензии три телеканала, в опосредованном финансировании которых подозревают Россию.270
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter