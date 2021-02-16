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Украина

СБУ объявила подозрение Шарию: что инкриминируют скандальному блогеру

15:50 16 февраля 2021
Анатолий Шарий

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления блогеру Анатолию Шарию, который, в соответствии с материалами следствия, осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере, причем действовал в интересах и по заказу иностранных структур.

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины — часть 1 статьи 111 («Государственная измена») и часть 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

Из заявления спецслужбы следует, что Шарий вел свою противоправную деятельность с 2012 года, в т. ч. занимаясь дискредитацией государственной политики Украины, «умышленно и целенаправленно распространяя манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе для обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов».

Распространяемую таким образом информацию Шария активно использовали пропагандистские росСМИ — в т. ч. телеканалы «Россия 24», «Россия 1», телеканал «Звезда» и др.

«Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария», — говорится в заявлении украинской спецслужбы.

Напомним, ранее в Украине лишили лицензии три телеканала, в опосредованном финансировании которых подозревают Россию.

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