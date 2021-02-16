Рада повысила штрафы за нарушение ПДД: что меняется

Рада приняла закон о повышении штрафов для безответственных водителей. Особенно сильно повышаются штрафы за пьяную езду.

Штраф в размере 17 тыс. гривен установлен за вождение в алкогольном, наркотическом опьянении. Такое же наказание предполагается за отказ от теста на алкоголь. Кроме штрафа водителю может грозить лишение прав на один год. Сейчас штраф составляет 10,2 тыс. гривен, за повторное нарушение — 20,4 тыс. гривен.

Пьяная езда, если из-за нее пострадали люди (ст. 2861 УК Украины), карается тремя годами лишения свободы и изъятием водительских прав на срок 3−5 лет. Если же полученные травмы не средней тяжести, а тяжелые — потенциальный тюремный срок увеличивается до 5−10 лет. В случае, если пьяное ДТП закончилось гибелью людей, водителю-нарушителю грозят от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Повышена ответственность и за другие нарушения на дорогах. Так, за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/час штраф повышается с 510 грн до 1700 грн.

Минимальный штраф в размере 510 грн предусмотрен за непристегнутый ремень, разговор по телефону без гарнитуры, отсутствие шлема у мотоциклиста, несовещенный номерной знак, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Для водителей, скрывшихся с места ДТП, штрафы вырастут с 255 грн до 3400 грн. Если нарушителей поймают, то дополнительным наказанием может лишение прав на 1−2 года.

Напомним, закон был разработан в МВД после изучения статистики дорожно-транспортных происшествий. В 2020 году на дорогах Украины погибли 3550 человек. Проверки выявили 129 тысяч нетрезвых водителей, причем 9,5 тысяч поймались на повторном нарушении, а семь тысяч — на третьем за год пьяном вождении.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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