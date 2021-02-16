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Зеленский отреагировал на чрезвычайную ситуацию с ковидом на Прикарпатье

13:52 16 февраля 2021
коронавирус

Ситуация с COVID-19 на Прикарпатье остается угрожающей. В Ивано-Франковской области — один из наивысших показателей заболеваемости, а свободных койко-мест в больницах все меньше. Об этом говорилось на селекторном совещании у президента 16 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль привел статистику заболеваемости по Ивано-Франковску и области. В целом по региону заняты 73% койко-мест в больницах, но в отдельных городах медучреждения критически переполнены — свободными остаются менее 10% коек.

«В Ивано-Франковской области — один из наивысших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения… За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве», — отметил Шмыгаль.

Президент Зеленский распорядился развернуть в области дополнительные места в больницах, поскольку перевезти зараженных в другие регионы будет невозможно из-за снегопадов. В Ивано-Франковск выезжает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, за последние сутки в Ивано-Франковской области заболел еще 621 человек. 302 пациента выздоровели. Восемь человек скончались. В области выделены 3107 койко-мест для коронавирусных больных. В стационарах лежат 1769 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 491 с подозрением на инфекцию. Остальные лечатся в домашних условиях.

Фото if.gov.ua

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