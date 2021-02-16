Сепаратисты на Донбассе оконфузились с фото бойца ВСУ на мемориале боевикам

В оккупированном Дебальцево поставили памятник боевикам «ДНР», при этом на монументе изображен боец ВСУ. Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Facebook.

«За основу изображения взяли фото из Инстаграма Мустафы Найема. Ахахаха, требуй компенсации за нарушение авторского права», — написал Казанский.

Мустафа Найем так прокомментировал информацию: «Это вот оригинал фото. Мы там были с Сергеем Рахманиным, за несколько часов до..». Он выложил снимок, который действительно аналогичен изображению на памятнике боевикам «ДНР».

Один из пользователей отметил в комментарии: «Это чтобы потом памятники не сносить, а лишь краской текст замазать».

Ранее сообщалось, что в России в честь донских казаков разместили баннер с изображением представителей вермахта.

Фото из соцсети Мустафы Найема

575

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter