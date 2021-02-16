Назван новый срок начала вакцинации от ковида в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что обещанная им с 15 февраля вакцинация против коронавируса откладывается. Теперь, по словам министра, вакцинации можно ждать до конца текущей недели — до 21 февраля. Об этом было объявлено на брифинге.

«Я говорил, что с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации… Мы ждем поставку вакцин в Украину. Как только приедет, сразу начнем вакцинацию», — заявил министр.

«Возникли технические проблемы логистического характера. Я думаю, что они будут решены через несколько дней… Очень рассчитываю, что уже на этой неделе сделаем первую прививку. Она будет сделана нашим медицинским работникам», — обещает Степанов.

Напомним, Минздрав обещал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX и несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca. Также Степанов заверял, что уже в марте Украина получит китайскую COVID-вакцину Sinovac.

Фото pixabay.com



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