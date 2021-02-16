27.74 / 27.96 33.46 / 33.88
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назван новый срок начала вакцинации от ковида в Украине

12:16 16 февраля 2021
вакцина

Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что обещанная им с 15 февраля вакцинация против коронавируса откладывается. Теперь, по словам министра, вакцинации можно ждать до конца текущей недели — до 21 февраля. Об этом было объявлено на брифинге.

«Я говорил, что с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации… Мы ждем поставку вакцин в Украину. Как только приедет, сразу начнем вакцинацию», — заявил министр.

«Возникли технические проблемы логистического характера. Я думаю, что они будут решены через несколько дней… Очень рассчитываю, что уже на этой неделе сделаем первую прививку. Она будет сделана нашим медицинским работникам», — обещает Степанов.

Напомним, Минздрав обещал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX и несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca. Также Степанов заверял, что уже в марте Украина получит китайскую COVID-вакцину Sinovac.

Фото pixabay.com

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Оля Полякова

«Дорогущему ремонту хана!» Оля Полякова в бешенстве показала аварию в квартире

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер