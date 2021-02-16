«Уровень женской общаги»: Арестович попал в сексистский скандал с фракцией Порошенко

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в прямом эфире «Свободы слова на ICTV» вступил в полемику с народным депутатом Украины от «ЕС» Ириной Геращенко.

Все началось с того, что Арестович заявил, что украинским военнослужащим на Донбассе никто не запрещает стрелять в ответ, что штрафов за стрельбу нет, и что бойцы ВСУ «любят поплакаться» приезжающим к ним волонтерам и политикам. Соответствующее видео в Telegram выложил нардеп Алексей Гончаренко.

Ирина Геращенко вступила в спор с Арестовичем, заявив, что на всех уровнях будет защищать украинских военных, а в ответ получила от спикера делегации в ТКГ: «Вы опустились до уровня женской общаги ПТУшной».

«Владимир Александрович, вы разделяете слова вашего официального представителя? После таких сексистских заявлений и заявлений, в которых откровенно презираются украинские военные, Арестович должен быть немедленно уволен со своего поста и принести извинения. Как минимум», — написал Гончаренко.

Ну, Алексей Арестович в соцсетях «извинился»… перед женскими общежитиями ПТУ: «Прошу прощения у женских общежитий за сравнение их с «ЕС».

Ранее Арестович после гибели на Донбассе бойца ВСУ заявлял, что режим прекращения огня не сорван: «Чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали».

Фото Алексея Арестовича из соцсетей.

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