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Украина

Юрий Витренко инициировал увольнение Андрея Коболева

9:24 16 февраля 2021
витренко

Бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил уволить председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на письмо Витренко премьер-министру.

Витренко ушел из НАК в Министерство энергетики и теперь претендует на то, чтобы стать полноценным министром без приставки и.о. Потенциальный министр предлагает полностью обновить управленческую команду «Нафтогаза»: уволить Коболева, сменить наблюдательный совет и провести аудит деятельности компании.

Формальным поводом для кадровых перестановок называется невыполнение бизнес-плана «Нафтогазом», особенно показателей добычи газа в 2020 году. Дополнительным основанием могут стать нарушения в работе «Нафтогаза» в 2018—2019 годах, выявленные Госаудитслужбой и налоговыми органами.

«Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО «НАК «Нафтогаз Украины», прекращения контрактов с членами наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей», — говорится в письме Витренко.

Напомним, в декабре 2020 года Юрий Витренко был экстренно назначен и.о. министра энергетики. Голосов за полноценный пост министра для Витренко в Раде не нашлось.

Фото yuriy. vitrenko/Facebook

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