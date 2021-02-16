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Украина

Зеленский дал 10 дней на выяснение виновных в гибели троих бойцов ВСУ под Новолуганским

7:18 16 февраля 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский, вернувшись из Дубая, потребовал в ближайшие 10 дней найти виновных в том, что 14 февраля под Новолуганским погибли трое украинских военных.

Приблизительная картина произошедшего уже восстановлена Офисом президента. «Парни подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв», — процитировал доклад Зеленский.

По словам президента, кроме теракта, рассматриваются еще и такие версии, как халатное отношение военных к службе и нарушение правил обращения с боеприпасами:

«Вопросов по-прежнему много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах?».

Зеленский потребовал ускорить разминирование Донбасса, а также провести занятия с военнослужащими по технике безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.

Напомним, ранее было установлено, что взрывное устройство находилось на контролируемой Украиной территории. Погибли капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Фото president.gov.ua

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