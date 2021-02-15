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Украина

Мэра Харькова выберут только осенью: в Раде назвали причину

20:43 15 февраля 2021
харьковский горсовет

Выборы мэра Харькова уже точно не состоятся 28 марта 2021 года — голосование придется перенести на октябрь. Об этом заявил депутат, член комитета по местному самоуправлению Виталий Безгин в комментарии Obozrevatel.

«Уже 15 февраля, а ни одна процедура даже не была вынесена на комитет. И пакета документов соответствующего нет. Провести выборы в марте уже невозможно… Почему не дослали один из документов, не выполнив прямую норму закона? Наверное, каждый найдет ответ на поверхности», — констатировал парламентарий.

По словам Безгина, в Раду из Харькова поступило лишь ходатайство о назначении внеочередных выборов. Харьковский горсовет не приложил к прошению полный пакет документов. Так, например, не была подана копия решения горсовета о необходимости нового голосования в Харькове.

Что касается свидетельства о смерти избранного мэра Геннадия Кернеса, то такой документ Безгин называет необязательным. Депутат уточнил, что комитет не настаивал на подаче такого свидетельства.

Новый пакет документов в Раде ждут до конца августа. Если из Харькова поступят все необходимые копии решений, то выборы могут быть назначены в октябре 2021 года.

Напомним, 17 декабря 2020 года было объявлено о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. В связи с этим городу требуется новое голосование за градоначальника. Пока Харьковом руководит секретарь горсовета Игорь Терехов в статусе и.о. мэра.

Фото wikimapia.org

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