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Украина

Самый высокий небоскреб мира стал сине-желтым в честь Украины

18:12 15 февраля 2021
бурдж-халифа

Президент Владимир Зеленский показал, как сейчас выглядит знаменитая Бурдж-Халифа в Дубае. Самый высокий в мире 828-метровый небоскреб стал сине-желтым — в цветах государственного флага Украины. Это связано с тем, что 14−15 февраля в Дубае находился с визитом глава Украинского государства.

Архитекторы Бурдж-Халифы предусмотрели возможность менять подсветку на здании, чтобы отметить какое-либо важное событие в жизни города или региона. Так, в январе 2021 года небоскреб подсвечивали цветами государственного флага Индии. 9 февраля на стенах небоскреба было устроено лазерное «космическое» шоу в связи с успешным выходом на орбиту Марса космического зонда ОАЭ. 24 августа 2020 года Бурдж-Халифа была сине-желтой в честь Дня Независимости Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал поездку в Дубай как официальный визит. По итогам были подписаны протокол об избегании двойного налогообложения, соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, меморандум о взаимном признании водительских удостоверений и еще несколько меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.

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