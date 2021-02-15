«Нужно смотреть правде в глаза»: Кравчук признал, что договориться с Россией по Донбассу невозможно

Если РФ останется на нынешних позициях, то договориться с ней по ситуации на Донбассе не получится. Об этом в понедельник, 15 февраля, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил на форуме «Украина 30», сообщает Liga.NET.

«Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком видит себя Россия, и какие задачи она себе ставит, практически невозможно. Мы должны смотреть правде в глаза, и не нужно думать, что что-то может измениться в ближайшее время», — сказал Кравчук.

Такой вывод глава ТКГ сделал на основании заявления главаря квазиреспублики «ДНР» Дениса Пушилина в эфире российского Первого канала. В эфире были озвучены цели боевиков: построение «национального российского государства» и «трансформация в Россию». При этом государство-агрессор, как отметил Кравчук, заявляет, что не является стороной конфликта.

Напомним, Пушилин рассказал, какая острая проблема возникла в «ДНР».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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