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Украина

Грымчак избавился от электронного браслета

16:33 15 февраля 2021
Юрий Грымчак

Экс-заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревали в требовании взятки за оказание влияния на Верховный суд Украины, теперь можно не носить электронный браслет, так как завершился срок действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ВАКС заявили, что в воскресенье, 14 февраля, истекли два месяца, в течение которых Юрий Грымчак должен был носить электронный браслет.

«Мне могут изменить меру пресечения. Это так. Но при условии открытия новых обстоятельств по делу или арестовать по новому делу», — прокомментировал в своем Facebook возможные дальнейшие действия правоохранителей Юрий Грымчак.

Напомним, ранее НАБУ закрыла нашумевшее дело о недостоверном декларировании Юрием Грымчаком расходов.

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