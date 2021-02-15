Ткаченко подтвердил «опосредованное» финансирование Россией «телеканалов Медведчука»

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об «опосредованном финансировании» трех украинских телеканалов, лишенных лицензии, со стороны России «как минимум, на этапе их приобретения».

«Санкции были введены, очевидно, на основании действий правоохранительных органов, — цитирует Ткаченко „LB“. — Каких именно, прямо не называется, поскольку это — вопрос следствия. Но то, что членам СНБО доступна эта информация, ссылаясь на то, что говорят они и говорит президент, можно сделать вывод, что таких данных достаточно».

Александр Ткаченко также отметил, что во время работы временной следственной комиссии по «каналам Медведчука» ее члены были ознакомлены с определенными документами.

«Интересовал как раз факт их (каналов. — Авт.) приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов», — отметил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал указ о блокировке «телеканалов Медведчука» эффективным и законным ответом на угрозу национальной безопасности Украины.

Фото Александра Ткаченко из соцсетей.

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter