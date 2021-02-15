Одесский биопарк обвинили в невозврате денежной помощи: что там ответили

В апреле минувшего года администрация частного одесского биопарка обратилась с официальной просьбой о помощи, сообщив, что не может содержать животных, так как из-за карантина не получает необходимого дохода: отсутствуют посетители и, естественно, средства для кормления питомцев. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте заведения, которое из-за распространения коронавируса приостановило работу до полного завершения режима чрезвычайной ситуации.

Прошло 10 месяцев. В нашу редакцию поступило письмо, его текст приводим полностью, без каких-либо правок и изменений:

«Здравствуйте! Прошлой весной у Вас выходила статья о том, что в биопарке Одессы из-за карантина нет средств на прокорм животных и они просят людей одолжить им денег, которые они вернут сразу по окончании карантина. Я тогда из своих сбережений выслал им 12 880 грн, они подтвердили их получение по почте. Тот карантин закончился, они давно работают в нормальном режиме, но с тех пор игнорируют мои письма и деньги не возвращают. Возможно, я не один такой, может, Вы знаете что-то о ситуации? Подозреваю, что они многих кинули на деньги, разжалобив голодными животными. С уважением, Андрей Оксенич".

Андрей Оксенич также рассказал «ФАКТАМ», что он живет в Одессе, работает программистом. Никого, кто так же, как он, помог зоопарку, перечислив деньги, Андрей не знает.

«ФАКТЫ» решили прояснить ситуацию и обратилась к руководству биопарка.

— Это все не так, — заверил директор частного зверинца Дмитрий Александров. — Абсолютно со всеми, кто вносил пожертвования и кто затем обратился с просьбой вернуть деньги, мы рассчитались.

— Сколько человек приняло участие в этой благотворительной акции?

— Не готов вам сказать.

— Сколько получил биопарк в результате объявленного сбора средств?

— Общее количество транзакций не готов назвать.

— А общую поступившую сумму?..

— Тоже не готов вам ответить. Нужно поднимать, считать… Это не какие-то значительные суммы. Хотя помощь, конечно, была конкретная.

Отмечу, что деньги нам поступали только по безналичному расчету. Те люди, которые к нам обратились с просьбой о возврате средств, получили всё — на те же счета, с которых они перечисляли деньги в минувшем году.

— Дмитрий Борисович, удалось сохранить поголовье животных в биопарке, обойтись без потерь?

— Да, все обошлось. Благодаря финансовой помощи людей удалось не сокращать рацион животных. То есть порции и объемы кормления наших подопечных не были снижены.

— Тогда же в вашем официальном обращении указывалось, что все участники акции получат возможность кормить животных, а фотографии благотворителей будут размещены в биопарке. Это осуществлено?

— Нет. Те, кто к нам обращался, не пожелали становиться публичными личностями. Не захотели, чтобы их фотопортреты размещали на сайте биопарка. Говорили, что добрые дела любят тишину…

— Не стану скрывать, что в редакцию поступило письмо, автор которого рассказал: перевел деньги на счет биопарка, а когда стал просить вернуть их, в биопарке его обращения игнорируют…

— Это абсолютная неправда! Еще раз говорю, что все, кто обратился с просьбой о возврате денег, их получили — путем перечисления на те счета, с которых средства поступали. Мы никуда ни от кого не прячемся. Есть официальный сайт, есть контактный номер телефона. Можно обратиться, указать номер карточного банковского счета и сумму, затем деньги будут перечислены.

Мы категорически отказывались принимать наличные деньги, поступления какими-то другими способами. В том числе — анонимно.

Скришот переписки автора письма в редакцию с руководством зоопарка

— Я правильно понимаю: в администрацию биопарка не приходили жалобы касательно невозврата средств?

— Абсолютно точно. Все, кто обратился, получил деньги. Мы не аферисты какие-то. Если благотворители желали, мы предлагали взамен внесенных ими денег предоставить им услуги: посещение биопарка, различных наших мероприятий, аттракционов. Если они не хотели, то средства возвращались: наша бухгалтерия поднимала счета, с которых деньги поступали, и возвращала их владельцам.

Были люди, которые предпочли получить контрамарки, билеты, возможность кормления животных. Притом были и такие, кто перечислил тысячи гривен, а получил от нас услуг, скажем, на 500 гривен. Остальные деньги они не захотели забирать, сказав, что это их вклад в благородное дело.

Случалось, были аферисты, стремившиеся получить от нас деньги, которые они не перечисляли.

— Как обстоят дела в биопарке сегодня?

— Локдаун, который недавно закончился, пережили нормально. Понимая, что ситуация может повториться, запаслись кормами, средствами. Словом, обошлись своими внутренними резервами. За материальной помощью ни к кому не обращались.

А автору письма в редакцию я бы посоветовал обратиться напрямую в биопарк. Номер нашего телефона есть на сайте. Можно попросить, чтобы его связали с бухгалтерией, он назовет номер своего счета, с которого перечислил деньги, и мы их непременно возвратим.

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Иллюстративное фото Pixabay

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