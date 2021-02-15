В понедельник, 15 февраля, Кабмин проголосовал за законопроект, которым освобождает от занимаемой должности действующего директора НАБУ Артема Сытника. Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему руководителя антикоррупционного ведомства.

«По нашей информации, освобождение Сытника — личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19», — пишет Шабунин.

Представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что Кабмин рассмотрел вопрос о внесении в Раду правительственного законопроекта «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

По его словам, Кабмин поддержал его и «с доработкой» отправит в Раду.

В Офисе президента пока эту информацию не комментируют.

Напомним, 10 февраля стало известно, что НАБУ начало расследование закупки вакцин от ковида. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Ранее замглавы Офиса президента Олег Татаров заявил, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

Тогда в Офисе президента назвали высказывания Татарова исключительно его личной позицией. К тому же, в ноябре 2020 года президент Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.

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