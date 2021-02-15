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Украина

Зеленский призвал ОАЭ инвестировать в инфраструктуру Украины

14:20 15 февраля 2021
визит Зеленского в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Арабские Эмираты встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Об этом сообщили в Офисе президента.

В ходе разговора стороны наметили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ. А также обсудили возможность углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах.

Зеленский призвал власти ОАЭ инвестировать в инфраструктуру Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусом и влияние карантина на экономики стран.

Напомним, в рамках визита Зеленский посетил Всемирную выставку «Экспо-2020» в городе Дубай. А по итогам работы двух делегаций был подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.

Фото president.gov.ua/

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