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Украина

Миссия ОБСЕ назвала четыре «горячие точки» на Донбассе

14:19 15 февраля 2021
ОБСЕ

В 2020 году на Донбассе около 76% всех нарушений режима произошло в четырех точках, об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Миссия зафиксировала, что эти горячие точки: район Попасная-Первомайск-Золотое, треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя и районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

По данным СММ ОБСЕ, в 2020 году количество нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на 55% меньше, чем в 2019 году. На 5% сократилось и количество взрывов, вызванных применением запрещенного вооружения, которое должно быть отведено по минским договоренностям.

Снижение боевой активности произошло после введения в действие дополнительных мер по усилению прекращения огня 27 июля 2020 года. В СММ утверждают, что с тех пор среднесуточный показатель таких нарушений «уменьшился почти в 20 раз» (было 623 нарушения, стало — 23).

Напоминаем, на Донбассе вновь зафиксировали обострение обстановки.

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