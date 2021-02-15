Зеленский похвастался аллегорией с пшеницей и нанопшеницей

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил Всемирную выставку «Экспо-2020» в городе Дубай, открытие которой в связи с пандемией COVID-19 перенесли на октябрь 2021 года.

Как сообщают в Офисе президента, глава государства ознакомился с презентацией национального павильона и экспозиции Украины на выставке. Павильон должен заработать в тестовом режиме в августе 2021 года

Четырехэтажное здание будет оформлено с использованием украинской стилистики и орнамента, а архитектурный образ павильона воплотит идею с колосом пшеницы.

«Для Украины очень важно быть представленной на выставке такого уровня. Мы — среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отмечается, что на входе в павильон будет расположено пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски на нем будут трансформироваться из натуральной пшеницы в «нанопшеницу» из светодиодного волокна.

Секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в «Экспо-2020» Алина Шишкина рассказала о том, почему был выбран этот вариант: «Идея в том, что посаженное в землю пшеничное зерно — это начало новой жизни, а колос, наполненный этими зернами, — это новые идеи, мысли, люди, которые объединяются в колосе. Это аллегория нового мышления».

«Фактически это аллегория к трансформации Украины. От агрохабов к блокчейнам — такую Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке „Экспо“ в Дубае», — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что по итогам работы двух делегаций был подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов

Фото с сайта Офиса президента.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter