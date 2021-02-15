Уволен директор больницы в Жовкве, где случилась трагедия

После трагедии в больнице Жовквы (Львовская область), где в ноябре прошлого года из-за отключения электрики умерли двое пациентов, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких, уволили директора учреждения.

Как сообщил в социальных сетях городской голова Жовквы Олег Вольский, директор Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив уволен с 15 февраля 2021 года.

«Следующий этап — проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже», — добавил он.

Напомним, что после гибели пациентов на Львовщине министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в больнице был аварийный дизель-генератор, однако он почему-то автоматически не переключился. В МОЗ тогда анонсировали проверки оборудования по всем больницам.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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