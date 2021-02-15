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«Кошевой в молодости — это вообще шедевр»: «Квартал 95» опубликовал раритетные фото

11:25 15 февраля 2021
Еагений Кошевой с женой

В день Святого Валентина студия «Квартал 95» опубликовала несколько раритетных фото со свадеб «кварталовцев».

«Поздравляем всех с Днем Святого Валентина. Говорите о своих чувствах любимому человеку каждый день и смотрите друг на друга с восторгом, как будто в первый раз», — таким комментарием сопровождаются в Instagram фото, со свадеб, в частности, Евгения Кошевого и Юрия Ткача.

В комментариях молодого Кошевого один из подписчиков назвал «шедевром», а второй поинтересовался, есть ли фото шоумена с волосами.

Недавно супруга шоумена Евгения Кошевого Ксения Кошевая рассказала, что шила платье для первой леди страны в августе 2019 года перед церемонией празднования Дня Независимости. Она уточнила, что сотрудничество с Еленой Зеленской было «одноразовым».

А Евгений Кошевой в день рождения Владимира Зеленского поздравил его раритетным фото, которое он выложил в соцсети. На фото — улыбающиеся Кошевой и Зеленский в костюмах и галстуках-бабочках.

Фото с супругой со странички Евгения Кошевого в соцсетях.

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