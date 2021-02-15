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Украина

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре

10:51 15 февраля 2021
Занзибар

Из-за поломки самолета из Занзибара в Киев не могут вернуться 180 украинских туристов.

«МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения»,— сообщил в Twitter спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Напомним, в период пандемии, когда большинство государств закрыли свои границы, украинцы стали проводить свой отпуск в экзотических странах.

Фото khmelikvictor.livejournal.com/

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