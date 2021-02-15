Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре
Из-за поломки самолета из Занзибара в Киев не могут вернуться 180 украинских туристов.
«МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения»,— сообщил в Twitter спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021
Напомним, в период пандемии, когда большинство государств закрыли свои границы, украинцы стали проводить свой отпуск в экзотических странах.
Фото khmelikvictor.livejournal.com/235
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