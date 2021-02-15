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Украина

Названы итоги визита Зеленского в ОАЭ

10:24 15 февраля 2021
Зеленский в ОАЭ

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты был подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщают в Офисе президента, документы были подписаны по результатам встречи делегаций двух стран, на которой председательствовали украинский президент и наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян.

В частности, это межправительственный протокол, касающийся предотвращения двойного налогообложения и налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал; соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом; меморандум о взаимопонимании между МВД двух стран о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности; о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора; о взаимопонимании в сфере землеустройства между Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он намерен направить в Верховную Раду три законопроекта.

Фото с сайта Офиса президента.

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