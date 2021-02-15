Уголовная рожа: жители Горловки не сочувствуют пострадавшему в результате взрыва «комбату»

14 февраля около 8.00 в оккупированной Горловке было совершено покушение на «комбата народной милиции ДНР» Сергея Попова (позывной «Длинный») — сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля. В машине в тот момент находились Попов и его дочь. Попов жив, у него осколками посечены ноги. О состоянии дочери пока ничего неизвестно. Оба находятся в больнице.

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Однако земляки Попова почему-то совсем не сочувствуют ему. Вот как комментируют происшествие в местных пабликах.

«Ну и рожа уголовная. Низкий лоб как у питекантропа — просто наглядное пособие из медицинского справочника по олигофрении».

«Такое лицо достойно новой статуи в «аллее героев ДНР».

«Если это тело комбат, то мой пес генерал тогда».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик «ДНР» самоликвидировался в Москве.

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