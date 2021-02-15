Нововведения в киевском метро: как изменились правила и оснащение

В метро Киеве расширяют сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и другими новшествами. Кроме того, в подземке изменили правила поведения для пассажиров.

По информации КГГА, из 305 новых камер видеонаблюдения: 140 — смотровые, 90 — с функцией распознавания лиц, 75 — с функциями распознавания лиц и термального скрининга (это для Киева новшество).

Заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон сообщила «Вестям», что монтировать оборудование начнут уже 15 февраля

Видеокамеры появятся на конечных станциях: «Академгородок», «Лесная», «Героев Днепра», «Теремки», «Сырец» и «Красный Хутор». А также на пересадочных узлах «Крещатик» — «Майдан Незалежности», «Театральная» — «Золотые ворота», «Площадь Льва Толстого» — «Дворец спорта».

Кроме того, оборудовать видеонаблюдением хотят наиболее загруженные станции — «Академгородок», «Лесная» и «Вокзальная», «Минская», «Почайна», «Контрактовая площадь», «Позняки», «Лукьяновская».

Также внесли дополнения к Правилам поведения в метро. Теперь перевозить музыкальные инструменты можно будет только в чехле. Кроме того, если инструмент превышает параметры в 200 см по длине, высоте или ширине, пассажир обязан заплатить за него отдельно, как за багаж, по такому же принципу, как на железной дороге. В случае отказа сотрудники метро вызывают полицию, а пассажира в метро не пускают.

Такие же ограничения действуют для лыж, удочек, сноубордов и велосипедов.

В метро также не пустят с оружием и в нетрезвом состоянии.

Запрещено в метро проводить на станциях массовые мероприятия, в вагонах нельзя расклеивать рекламу, агитировать, торговать и громко включать музыку. Согласно правилам, пассажиры должны иметь опрятный вид, а неодетым, одетым частично, без обуви или в нижнем белье вход запрещен.

Собаки-поводыри для людей с проблемами зрения должны быть в ошейнике, наморднике, иметь специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о неприемлемом поведении некоторых пассажиров столичного метрополитена.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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