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Украина

Умер посол Украины в Китае, — МИД

22:01 14 февраля 2021
Сергей Камышев

Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Об этом сообщили в украинском МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой потерей. Светлая память о Сергее Алексеевиче всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Смерть дипломата произошла в городе Чжанцзякоу. Причиной называют обширный инфаркт.

Сергей Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске. Закончил Донецкий национальный университет. Работал на руководящих должностях в угольной промышленности.
В 1993 году получил второе высшее образование и стал работать в Министерстве иностранных дел Украины.

Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004—2009 и 2019−2021 годах.

У дипломата остались жена, взрослые дочь и сын.

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