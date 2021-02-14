Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой выпустили из-под стражи

Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина отпустили из-под стражи под домашний арест. Также суд отпустил из-под стражи и других членов группы Редькина, которых подозревают в ряде других заказных убийств.

Редькин

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области. В конце января Редькину продлили срок меры пресечения еще на 60 суток.

Напомним, покушение на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло в октябре 2017 года. Их автомобиль обстреляла диверсионная группа из кустов возле железнодорожного переезда под Киевом. В результате покушения Осмаев получил ранения, но остался жив, а Окуева погибла.

12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадает с обнаруженным на оружии, из которого убили Окуеву. Редькина считают организатором преступной группы. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Предполагаемым организатором убийства Окуевой считается выходец из Чечни Салах Хумаидов.

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