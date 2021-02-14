Требуется немедленное расследование: у Зеленского отреагировали на гибель украинских воинов на Донбассе

Президент Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно отправиться на Донбасс, чтобы установить все обстоятельства гибели трех украинских бойцов в районе Новолуганского.

Об этом сообщили в Офисе президента, уточнив, что в зоне ООС уже находится замглавы ОП Роман Машовец.

По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью трое военных. Бойцы погибли на месте.

Это капитан Александр Войтенко (1974 рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

«Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в «Борисполе», — цитируют в ОП слова Зеленского.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Напомним, 12 февраля в районе Павлополя на Донбассе также подорвался боец ВСУ. Он находится в госпитале. А 11 февраля в зоне ООС погибли двое украинских военных.

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