27.85 / 28.02 33.54 / 33.78
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве под Окружным админсудом прошла акция протеста против переименования проспекта Бандеры

16:23 14 февраля 2021
Протесты

В Киеве устроили акцию протеста из-за решения суда о переименовании проспекта Бандеры в Московский под Окружным административным судом, пишет РБК-Украина.

Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры. Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Окружной административный суд Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на данное решение Окружного административного суда.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

Фото: РБК-Украина

142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Игорь Николаев

Жена Игоря Николаева удивила сходством с Наташей Королевой

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер