В Киеве под Окружным админсудом прошла акция протеста против переименования проспекта Бандеры

В Киеве устроили акцию протеста из-за решения суда о переименовании проспекта Бандеры в Московский под Окружным административным судом, пишет РБК-Украина.

Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие под зданием суда зажгли файеры. Акция проходит спокойно. Ситуацию контролируют правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Окружной административный суд Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на данное решение Окружного административного суда.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

Фото: РБК-Украина

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