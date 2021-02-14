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Украина

Со вторника в Украину придут сильные морозы: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

14:49 14 февраля 2021
Градусник

Во вторник, 16 февраля, в Украине существенно похолодает — температура воздуха ночью снизится до -16−21°С, на северо-востоке страны — до -26°. Днем термометры покажут -8−13°С мороза, а в южной части и на Закарпатье ночью — -3−8°. Теплее всего будет на Закарпатье — там ожидается около 0 °C, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз на 16 февраля

На дорогах сохранится гололедица, также будет дуть ощутимый северо-западный ветер (5−10 метров в секунду).

В Киеве во вторник ожидается -16−18°С ночью и -9−11°С — днем.

В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в интервью OBOZREVATEL спрогнозировал, что «плюсовых» температур не стоит ждать как минимум до 22 февраля, заверив в то же время, что мощные снегопады практически прекратились.

«В течение 12 февраля осадки будут ослабевать, период наиболее интенсивных осадков уже позади», — сказал он. - «Потом циклон постепенно уйдет за границы территории Украины на северо-восток, но какое-то время в большинстве областей еще будут сохраняться порывы ветра».

Напомним, ранее о грядущем похолодании предупреждал читателей «ФАКТОВ» и народный синоптик Леонид Горбань.

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