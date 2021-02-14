27.80 / 28.06 33.47 / 33.93
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Подорвались на неизвестном взрывном устройстве: на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

14:36 14 февраля 2021
Свеча памяти

На Донбассе 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

«На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов…» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 11 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погибли два украинских военнослужащих. Утром российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады Александра Глушко. А около 9 часов вечера у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб военный 28-й бригады.

588

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Сергей и Марина Писаренко

Двойной праздник: участник «Дизель шоу» рассказал о своем первом романтическом поступке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер