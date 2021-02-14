«Не выпустят из клиники, пока не заплачу 7 тысяч долларов»: украинка с COVID-19 застряла в Таиланде и не может добиться выплат от страховой

К поездке в Таиланд 46-летняя Людмила Черныш подготовилась, как положено. Нашла компанию, в которой можно оформить страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

-- Такая страховка была обязательным условием для получения визы в Таиланд, -- говорит Людмила Черныш. — Я ее оформила, получила визу и со спокойной душой улетела. Перед вылетом еще сделала ПЦР-тест на коронавирус (это тоже обязательное условие), который показал отрицательный результат.

О том, что Людмила все же заразилась коронавирусом, стало известно на пятый день ее пребывания в Таиланде. Женщину госпитализировали. Оказавшись в больнице в чужой стране, Людмила с ужасом узнала, что лечение обойдется минимум в семь тысяч долларов, а страховая компания покрывать расходы не намерена. «ФАКТЫ» выясняли, как такое могло произойти и что делать в подобных ситуациях.

Людмила прилетела в Бангкок 30 января. В Таиланде ее уже ждал муж. Но по прилете сразу поехать к супругу женщина не могла — все, прибывающие в эту страну, обязаны 14 дней провести в изоляции в карантинном отеле.

-- Мы знали об этом условии, поэтому заранее оплатили проживание в нем, -- рассказал «ФАКТАМ» муж Людмилы Андрей. — Сначала Люда хорошо себя чувствовала и даже подумать не могла, что где-то заразилась. Но, когда на пятый день ей, как того требует утвержденная тайскими медицинскими протоколами процедура, сделали ПЦР-тест на COVID-19, он показал позитивный результат. К тому моменту как раз появились первые симптомы: температура 37,4, слабость, головная боль. Жене позвонили с ресепшен отеля, сообщили результат теста и сказали немедленно собираться для госпитализации.

Оказалось, что в Таиланде порядок именно такой: если человек получает позитивный тест на коронавирус, его сразу забирают в больницу — независимо от того, в какой форме протекает болезнь. Не поехать в больницу пациент не имеет права. В Таиланде все настолько строго, что жену забирали на скорой в специальном боксе. Ее доставили в медицинский госпиталь в Бангкоке. Очевидно, именно с этим учреждением у карантинного отеля подписан контракт. Постояльцев, у которых обнаружили коронавирус, госпитализируют именно туда.

В больнице у Люды взяли анализы и начали симптоматическое лечение. У жены скакала температура, были головные боли, ломота в теле, начались проблемы со зрением. Состояние то улучшалось, то опять ухудшалось. Как только ее госпитализировали, я сразу позвонил в украинскую страховую компанию, где Люда оформляла медицинскую страховку, и уведомил их о происходящем. Так как сумма полиса составляла сто тысяч долларов (это тоже было обязательным условием для получения визы), я был уверен, что проблем не возникнет. За оформление такой страховки жена заплатила почти три с половиной тысячи гривен. И тут нам отвечают, что никакие выплаты не положены!

-- Как в страховой компании это объяснили?

-- Они называли разные причины. Я сразу дал медицинскому центру контакты страховой компании, представители госпиталя отправили туда отчеты о регистрации жены как пациента, о ее первичном осмотре и сообщили предварительную стоимость их услуг. Она должна была составить от 200 до 300 тысяч тайских бат (примерно 7--10 тысяч долларов) — в зависимости от того, как будет протекать болезнь и какое потребуется лечение.

Сначала в страховой компании сказали, что не могут покрыть эти расходы, так как в госпиталь Люда обратилась самостоятельно. Пришлось еще раз объяснять, что госпитализация была принудительной и в Таиланде у человека с позитивным тестом на коронавирус нет других вариантов. Я даже отправил в компанию протокол борьбы с COVID-19 тайского Министерства здравоохранения, где все это расписано.

После этого в страховой назвали уже другую причину отказа — дескать, медицинское учреждение, в которое отвезли Люду, не является их партнерским госпиталем. «В таком случае предоставьте мне список больниц, которые являются партнерскими, -- сказал я. — Мы попробуем перевезти жену туда». Но они написали, что это невозможно, так как с ковидными больными работают только сертифицированные медучреждения. А их партнерские госпитали, как я понял, не принимают больных с коронавирусом. Возникает вопрос: как же вы в таком случае можете оформлять страховки, покрывающие лечение COVID-19? Да еще и гарантировать страховые выплаты до 100 тысяч долларов!

После этого в компании назвали уже другую причину отказа. Заявили, что, по их мнению, в госпитализации Люда вообще не нуждалась, так как заболевание у нее протекает в легкой форме. Я снова и снова объяснял им, что в Таиланде человеку не дают выбор, где лечиться. Его просто госпитализируют.

Андрей предоставил «ФАКТАМ» свою переписку с координатором контакт-центра, выступающим посредником между клиентом и страховой компанией. Из нее следует, что, когда муж Людмилы прислал в страховую компанию документацию, подтверждающую, что в Таиланде абсолютно всех пациентов с положительным тестом на коронавирус отвозят в больницу, в компании признали: госпитализация была неизбежна. «Действительно, в соответствии с законодательством Таиланда при выявлении коронавирусной инфекции больного переводят в стационар для наблюдения и симптоматического лечения при необходимости», -- написал Андрею координатор контакт-центра. При этом он отметил: дескать, в договоре сказано, что страховка покрывает только случаи госпитализации, требующие экстренного стационарного лечения. А в данном случае экстренное стационарное лечение женщине не требовалось -- ее госпитализировали больше с целью изолировать, нежели лечить. А значит, и выплаты ей не положены.

-- Хотя начнем с того, что симптоматическое лечение Люда получает, -- говорит Андрей. — Уже вместе с юристами я внимательно перечитал договор и обнаружил, что в своих объяснениях страховая компания сама себе противоречит. Согласно одному из пунктов договора, который подписала Люда, «страховое покрытие предусмотрено в случае стационарного лечения». Стационарное лечение, как сказано в договоре, «предусматривает экстренное лечение» и включает в себя несколько пунктов, среди которых консультации медперсонала, проведение лабораторных исследований (все это у Люды было) и «обеспечение режима изоляции (карантина), если это необходимо по медицинскому заключению».

Если страховая считает, что Люду госпитализировали скорее не для того, чтобы лечить, а чтобы изолировать, то стационарное лечение, согласно их же договору, включает в себя пункт об обеспечении режима изоляции. Ну и самое главное: выходит, что если человек оформил такую страховку (покрывающую лечение COVID-19), а в Таиланде имел несчастье заболеть в легкой форме, он однозначно попадает в такую же ситуацию, как Люда. Потому что его в любом случае принудительно госпитализируют, а страховая скажет, что, на их взгляд, в экстренном лечении нет необходимости и выплаты не положены. Уйти из больницы человек с позитивным тестом не имеет права, а буквально за неделю пребывания в тайской больнице ему выставят счет в размере семи тысяч долларов.

Андрей и Людмила обратились за помощью в Посольство Украины в Таиланде. Его представители пообещали помочь и обратились в страховую компанию. Ответ получили точно такой же — отказ, «так как Людмила Черныш не нуждается в экстренном стационарном лечении».

-- Посольство больше ничем помочь не может, и мы теперь не знаем, что делать, -- продолжает Андрей. -- Состояние жены улучшилось, анализ крови показал, что у нее уже есть антитела к коронавирусу. Если ПЦР-тест будет отрицательным, ее должны выписать — но это возможно только после того, как мы оплатим счет на 220 тысяч бат (7 тысяч 365 долларов). У нас сейчас нет таких денег, и я не представляю, где их взять.

В больнице же говорят, что будут держать там жену до тех пор, пока мы не заплатим. И за каждый день дополнительного пребывания тоже придется доплатить. Мы уже просили представителей посольства помочь нам с гарантийным письмом — чтобы мы хотя бы могли выплатить эту сумму постепенно. Но таких писем не дают.

«ФАКТЫ» обратились за комментарием в страховую компанию «Провідна», где Людмила Черныш оформляла страховой полис. Там претензии женщины называют безосновательными. «ФАКТЫ» получили письменный ответ от компании, в котором сказано:

«В полученных от медицинского учреждения рапортах от 05.02.2021 и 07.02.2021 описывается состояние пациентки (которое свидетельствует о легком течении болезни) и отсутствуют рекомендации по поводу ее лечения в условиях стационара. Рекомендовано соблюдение режима изоляции (обсервации) и наблюдение в случае возможного развития клинических симптомов. Такие рекомендации не имеют медицинского основания для экстренного лечения ни в условиях лаборатории, ни в условиях стационара.

Условиями договора не предусмотрена оплата услуг за наблюдение за застрахованным лицом в условиях стационара или амбулатории при обсервации в условиях карантина, а предусмотрено оказание медицинской помощи, на что в данном случае застрахованное лицо не претендует".

По сути, нам ответили то же, что и самой Людмиле. Выплачивать ей деньги в компании не собираются.

Андрей и Людмила намерены судиться. Но для начала им нужно решить вопрос с медицинским центром и получить выписку. А пока они не заплатят, этого не произойдет.

Юристы говорят, что подобные случаи, к сожалению, не редкость -- украинские страховые компании часто пытаются избежать выплат даже при очевидных страховых случаях. За последний год в связи с появлением COVID-19 подобных случаев стало еще больше. Например, в октябре 2020 года «ФАКТЫ» рассказывали о похожей ситуацию, в которую попал отправившийся в Египет киевлянин Евгений. Правда, в Египте, в отличие от Таиланда, разрешена изоляция в отеле, поэтому, когда у мужчины подтвердился коронавирус, его не госпитализировали. Но, когда его состояние ухудшилось и потребовалась помощь врача, вызвать медика оказалось невозможно — так как страховая компания, где Евгений оформил медицинскую страховку, отказалась компенсировать какие-либо расходы. И хотя страховка Евгения тоже покрывала лечение COVID-19, ему без объяснений отказали в выплатах, заявив, что «страховая компания оставляет за собой право в некоторых случаях не аргументировать отказ». Журналистам в этой компании позже заявили, что болезнь у Евгения протекала в легкой форме, в медицинской помощи он, на их взгляд, не нуждался, а «самоизоляцией страховая компания не занимается».

-- Если страховая компания отказывает вам в выплатах, самое главное — собрать все необходимые документы, подтверждающие то, что с вами произошло за границей, -- рассказал «ФАКТАМ» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. — Речь идет о чеках, подтверждающих покупку медицинских препаратов, выписках и справках из больницы. Желательно попросить в больнице историю болезни. А в случае с Таиландом, который вы описали, важно также иметь документальное подтверждение требований местного законодательства о необходимости госпитализации пациента с коронавирусом в любом случае. Важно также фиксировать все телефонные звонки и письменные обращения в страховую компанию — с указанием даты и времени этих обращений.

И если, находясь за рубежом, добиться выплат от страховой компании так и не удастся, по приезде, имея на руках все, что я перечислил, следует подавать иск в суд. Страховые компании, к сожалению, часто отказывают в выплатах — даже если случай, казалось бы, очевиден. Я сам столкнулся с такой ситуацией два года назад, когда катался на лыжах в Италии и сломал ногу. У меня была оформлена страховка в международной страховой компании, но даже там сначала пытались сказать, что выплаты мне не положены. Я все же добился этих выплат в тот момент, когда находился на лечении в Италии. А по возвращении в Украину еще получил компенсацию за затраты на телефонные переговоры с представителями страховой.

-- На что при оформлении медицинской страховки необходимо обращать внимание, чтобы минимизировать риски попасть в подобную историю?

-- Я порекомендовал бы требовать в компании правила страхования. В них более подробно расписано все, что покрывает медицинская страховка. В договоре, который подписывает клиент, этой информации может не быть.

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