Непогода вносит коррективы: в «Укрзалізниці» заявили о задержке ряда поездов

В связи с непогодой в Украине отмечаются задержки отправления и прибытия поездов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Укрзалізниця».

Так, из-за сложных погодных условий сегодня ночью с опозданием пришел поезд № 731 Киев — Запорожье. Он задержался в пути на 2 часа. Для 35 пассажиров этого поезда, которые направлялись в Международный аэропорт «Борисполь» был оперативно организован дополнительный рейс экспресса.

Также было немного задержано отправление поезда Киев-Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров. Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 минут шел поезд № 8 Черновцы-Киев. В нем было 8 пассажиров, следовавших в Международный аэропорт «Борисполь». Чтобы они успели на пересадку, для них было задержано отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой шел поезд № 102 Херсон-Киев из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадили в купейный вагон.

Другие поезда следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику.

Напомним, вчера из-за снегопадов поезда № 14 Солотвино-Киев и № 142 Львов-Бахмут задерживались на 5 и 6 часов соответственно. По состоянию на 13 февраля сохраняются ограничения на движение грузового транспорта в двух областях.

Как писали «ФАКТЫ», недавно восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Воскобойня Днепропетровской области, что привело к задержке поездов.

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