Будут жесткие решения: у Зеленского анонсировали заседание СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности

У президента Зеленского анонсировали проведение 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), часть которого пройдет в закрытом режиме.

В Офисе президента дали понять, что на заседании будут приняты жесткие решения, которых требуют «угрозы национальной безопасности», и которые «до 2019 года… откладывались по политическим мотивам» и в результате превратились в «мины замедленного действия».

«Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства», — считают у главы государства.

Как известно, на прошлом заседании СНБО 2 февраля было принято решение о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В настоящее время это решение обжалуется в судах разных инстанций.

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