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Украина

Большие и усатые: дайверы показали, как сомы спят зимой в реке Днепр

10:37 13 февраля 2021
Зимовка сомов

Запорожский дайвер и фотограф Юрий Батаев продолжает погружения в Днепр даже зимой. Так, после недавнего погружения в холодный Днепр он сумел снять на видео удивительную зимовку сомов.

Первые встреченные речные обитатели не обратили никакого внимания на назойливых дайверов, однако несколько рыбин все же проснулись и даже пытались уплыть, опасаясь лишнего внимания.

Дайверы решили, что рыбы просто не привыкли видеть в своих угодьях людей, тем более, зимой.

Напомним, минувшим летом дайверы обнаружили на дне и так называемый «COVID-19 мусор»: десятки перчаток, масок и бутылок из-под антисептика.

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