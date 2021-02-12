Россия расширила санкционный список украинских компаний: кто попал под удар

В России расширили список украинских компаний, против которых введены санкции. На 11 февраля в перечне уже 80 компаний из Украины, а также четыре компании из Великобритании, Швейцарии, Панамы. В изначальной версии списка были 68 компаний и 322 физических лица.

Обновленный список опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Напомним, 1 ноября 2018 года в России были введены санкции против представителей украинской власти. Под санкции попали депутаты, главы министерств, СБУ, Генпрокуратуры, «Нафтогаза», известные общественные деятели. В Москве было объявлено, что санкции — это только первая волна, а в дальнейшем список будет пополняться.

Фото pixabay.com



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