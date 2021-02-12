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Украина

Украинцев еще месяц не будут пускать в Румынию

19:00 12 февраля 2021
румыния

Румыния еще на 30 дней продлила запрет на въезд иностранцев, в том числе и граждан Украины. Как сообщает посольство, граница останется закрытой до 13 марта 2021 года включительно. Потом запрет могут продлить на такой же срок.

Пока в соседней стране действует режим чрезвычайной ситуации, въезжать в Румынию может ограниченный список лиц. Например, исключение сделано для членов семей граждан Румынии, лиц с правом на проживание на румынской территории, обладателей долгосрочных виз или вида на жительство.

Также разрешение на въезд остается в силе для дипломатов, военных, гуманитарных миссий, медработников, международных перевозчиков.

Кроме того, Румыния в порядке исключения разрешает въезд иностранным студентам, сезонным сельскохозяйственным работникам, спортсменам, актерам и съемочным группам. Решение о пропуске в страну принимается пограничной полицией Румынии.

Напомним, условия для иностранцев в стране Румыния ужесточила еще летом 2020 года. Поводом стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото pixabay.com

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