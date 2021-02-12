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Украина

Стало известно, когда возобновят работу детсады и школы Киева

18:17 12 февраля 2021
Дети

С понедельника, 15 февраля, все школы и садики столицы вновь будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в КГГА.

Синоптики прогнозируют, что обильные снегопады в Киеве прекратятся, и в столицу вернется морозная погода. Коммунальные службы готовятся к началу новой рабочей недели и в течение выходных планируют преодолеть последствия осадков.

«Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, так как по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких предостережений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник», — заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время Минобразования просит рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования и интернет-ресурсов — это связано с плохими погодными условиями.

Ранее сообщалось, что из Киева только за одну ночь вывезли более трех тысяч тонн снега.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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