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Украина

Власти Киева пригрозили уголовной ответственностью родителям, оставляющим детей одних в автомобилях

17:52 12 февраля 2021
автомобиль

В Киеве участились случаи, когда эвакуаторы увозят на штрафплощадку автомобиль-нарушитель, и только на месте обнаруживается, что в салоне машины сидел ребенок. Автовладельцев предупреждают: попытки «подстраховаться» малышами приведут к тому, что отвечать придется не только за нарушение правил парковки, но еще и за подвергание детей опасности. А это уже не штраф, а уголовная ответственность.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА уточнил, что за неделю в городе были два случая, когда на штрафплощадку машины прибыли с детьми внутри. Увидеть малышей в салоне инспекторы не могли из-за тонированных стекол в автомобилях. Машины при этом были запаркованы на пешеходных переходах, то есть с грубым нарушением правил.

Теперь водителям придется отвечать не только за неправильную парковку, но и за оставленных в машине детей. Оба дела открыты по статье 135 УК Украины (заведомое оставление малолетних в опасности). Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. По обоим случаям материалы расследования уже в суде, а семьи взяты на заметку Службой по делам детей.

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Напомним, в январе на Позняках эвакуатор пытался увезти машину, в которой сидел ребенок. Мать малыша кричала эвакуаторщику, но тот не реагировал. Ребенка вызволили лишь после того, как рядом собрались люди и пригрозили совершить насилие над водителем эвакуатора.

Фото pixabay.com

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