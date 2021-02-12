ВСУ понесли новые потери на Донбассе 12 февраля

В пятницу, 12 февраля, в районе Павлополя на Донбассе подорвался боец ВСУ.

Как сообщают в Оперативно-тактической группировке «Север», украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойца, получившего ранения, оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — добавили в ОТГ «Север».

Последнее время чуть ли не ежедневно во фронтовых сводках сообщается о ранении или гибели украинских военных. Руководитель украинских переговорщиков в ТКГ Леонид Кравчук в интервью «Обозревателю» заявил, что российские оккупационные войска и их подопечные приняли решение не выполнять Минские договоренности о прекращении огня и установлении режима тишины.

«Россия никогда не прекращала главную стратегическую цель — проводить политику по уничтожению Украины как государства. Бывают дни, когда меньше, бывает — когда больше. После 10−15 января началась тенденция, что означает: российские оккупационные войска и их подопечные ОРДЛО решили не выполнять Минских договоренностей о прекращении огня и установления тишины», — сказал Кравчук и добавил, что свою деятельность на Донбассе усилили снайперы. Так, только за один день погибли двое украинских военнослужащих. Кроме этого, обстрелы ведутся из разнокалиберного оружия, минометов, пулеметов.

Напомним, что 11 февраля под Новомихайловкой погиб боец 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко — это произошло во время пулеметного обстрела позиций ВСУ боевиками. В этот же день в районе Горловки снайпер ВС РФ убил украинского военного — полтавчанина Александра Глушко. Военнослужащий, получивший тяжелое ранение, умер по дороге в госпиталь.

Иллюстративное фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в социальных сетях.

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