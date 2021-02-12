Неудобно получилось: у Зеленского перепутали Китай с Непалом

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя главу Китая Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, опубликовал фото Катманду — столицы Непала. Об этом сообщает Цензор. НЕТ.

Зеленский разместил в своем в Twitter поздравление Си Цзиньпиня и народа Китая с Новым годом по восточному календарю, прикрепив снимок площади Дурбар Сквер из Непала.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написано в подравлении Зеленского.

При этом на фотографии — площадь Дурбар Сквер, которая находится в Катаманду и входит во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Затем пост был удален, а новый опубликован уже без картинки.

Между тем оскандалились и китайцы. Как сообщает Telegram-канал China News, в новогоднем гала-шоу была показана серия танцевальных композиций народов мира. Когда был объявлен «Русский танец», китайцы исполнили украинский гопак на фоне находящегося в Москве фоне Собора Василия Блаженного.

Гала-шоу входит в книгу рекордов Гиннеса, так как его одновременно смотрит самое большое количество зрителей — не менее полутора миллиарда человек.

Напомним, грандиозное празднование Китайского Нового года пройдет также в Киеве — оно состоится на Певческом поле.

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