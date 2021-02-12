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Украина

Стало известно имя погибшего под Новомихайловкой бойца ВСУ

15:11 12 февраля 2021
Владислав Лященко

Побратимы назвали имя бойца ВСУ, погибшего вечером 11 февраля под Новомихайловкой.

Как сообщают в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, погиб 25-летний военнослужащий Владислав Лященко.

«Война продолжается… Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению, война оборвала еще одну жизнь. С болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владислав Лященко погиб под пулеметным огнем противника во время перемещения по взводному опорному пункту.

«Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад…» — пишут побратимы погибшего бойца ВСУ.

В тот же день, 11 февраля, снайпер ВС РФ убил украинского военного — полтавчанина Александра Глушко. Военнослужащий, получивший тяжелое ранение, умер по дороге в госпиталь.

Фото со странички 28-й ОМБр в социальных сетях.

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