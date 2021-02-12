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Украина

Кравчук сообщил о радиации в водах Донбасса

14:33 12 февраля 2021
Леонид Кравчук

Из-за того что оккупационная власть на Донбассе прекратила откачивать воду в полости, образовавшейся после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком», радиация уже проникла в горизонты питьевой воды. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на заседании Совбеза ООН, сообщает «УП».

«Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов», — отметил Кравчук.

Он напомнил, что на оккупированной территории находится шахта «Юнком», в которой в 1979 году был произведен ядерный взрыв. Из образовавшейся полости постоянно откачивали воду, предотвращая распространение радиации. Но почти три года назад нынешние «власти» прекратили откачку. В результате радиация проникает в горизонты питьевой воды.

Кравчук отметил, что из-за российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не может проверять локации на оккупированных территориях. А российская сторона не дает ответа на запрос по поводу шахты «Юнком».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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