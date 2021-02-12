Впервые депутату-кнопкодаву сообщили о подозрении

Впервые народному депутату Украины, проголосовавшему за себя «и того парня» сообщили о подозрении.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, о подозрении сообщено «кнопкодаву», который проголосовал за своего коллегу во время голосования по трем поправкам к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» .

Квалификация — ст. 364−2 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Как добавили в ОГП, речь идет о голосовании, состоявшемся 21 февраля 2020 года, когда парламентарий поддержал указанные правки не только сам, но и за своего коллегу, применив карточку для голосования другого народного депутата Украины.

Отмечается, что в случае доказательства вины парламентарию грозит наказание в виде штрафа — от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о более строгом наказании для депутатов-«кнопкодавов». За неперсональное голосование грозит уголовная ответственность и штрафы в размере от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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