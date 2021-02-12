Пошедший в политику Вирастюк пожаловался на шквал негатива

Спортсмен Василий Вирастюк поблагодарил всех, кто поддержал его намерение баллотироваться в народные депутаты. Чемпион мира также сообщил о шквале негатива в свой адрес.

Скандал еще до официального выдвижения Вирастюка на съезде «Слуги народа» спровоцировала в сети нардеп от «Европейской солидарности» София Федина.

После этого новость стали бурно обсуждать.

Большинство фолловеров спортсмена поддержали его желание идти в депутаты и пытаться сделать что-то полезное для страны. Но были и такие, кто высказался очень резко.

Напомним, 11 февраля партия «Слуга народа» выдвинула спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области. По словам самого Василия, в депутаты его позвал лично президент Зеленский.

Вирастюк уже с понедельника начинает свою предвыборную кампанию. При этом заявил, что будет бороться честно, без грязных технологий.

Фото Instagram/vasylvirastyuk



130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter