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Украина

Пошедший в политику Вирастюк пожаловался на шквал негатива

9:18 12 февраля 2021
Вирастюк

Спортсмен Василий Вирастюк поблагодарил всех, кто поддержал его намерение баллотироваться в народные депутаты. Чемпион мира также сообщил о шквале негатива в свой адрес.

Скандал еще до официального выдвижения Вирастюка на съезде «Слуги народа» спровоцировала в сети нардеп от «Европейской солидарности» София Федина.

После этого новость стали бурно обсуждать.

Большинство фолловеров спортсмена поддержали его желание идти в депутаты и пытаться сделать что-то полезное для страны. Но были и такие, кто высказался очень резко.

Напомним, 11 февраля партия «Слуга народа» выдвинула спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области. По словам самого Василия, в депутаты его позвал лично президент Зеленский.

Вирастюк уже с понедельника начинает свою предвыборную кампанию. При этом заявил, что будет бороться честно, без грязных технологий.

Фото Instagram/vasylvirastyuk

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